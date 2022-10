Oppositie breekt stadsbegroting af: “Dat Antwerpenaar dit níet gaat voelen, is te gek voor woorden”

Kalmthout Woont oudste hond ter wereld in Kalmthout? “Sammy (23) loopt soms verloren in huis. Dan vindt papa hem achter de televisie­kast”

Vorige week maakte Guinness World Records bekend dat de officieel oudste hond ter wereld, genaamd Pebbles, vijf maanden voor zijn 23ste verjaardag overleden is in de Verenigde Staten. Nu blijkt dat er in Kalmthout een nóg ouder exemplaar rondloopt. Maak kennis met Sammy, de blinde, dove, incontinente, maar o zo lieve terriër-teckel.

11 oktober