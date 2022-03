Opnieuw wagen in brand gestoken in Hoboken: twee voertuigen zwaar beschadigd

De voorbije maanden werden in Hoboken al verschillende voertuigen in brand gestoken. Sinds de start van het nieuwe jaar staat de teller al op minstens tien wagens die mogelijk het doelwit waren van een brandstichter. Op de nacht van zondag op maandag werden twee wagens geviseerd in de Frieslandstraat. Op die locatie werden een maand geleden ook al twee voertuigen in brand gestoken.