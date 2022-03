Opnieuw vijf wagens beschadigd bij vermoedelijke brandstichting in Hoboken

Antwerpen/Stabroek ASSISEN. Jurgen Bakelants doodde de 75-jarige Raymond Vantourn­hout en ging daarna een hamburger halen bij de Quick

Een 75-jarige man om het leven brengen en daarna op het gemak een hamburger gaan eten. Dat is, mogelijk, het beknopte verhaal van Jurgen Bakelants. De 27-jarige kickbokser moet zich vanaf maandag in de assisenzaal in Antwerpen verantwoorden voor de roofmoord op Raymond Vantournhout, omdat hij, nadat hij de oude man had gedood, diens auto had gestolen. Bakelants kan zich van het fatale moment evenwel niks meer herinneren en gaf minstens drie verschillende versies van de feiten tijdens het onderzoek.

19 maart