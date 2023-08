Opnieuw vangst van bijna een ton cocaïne in de Antwerpse haven: vijf mannen aangehouden

Een Antwerpse onderzoeksrechter heeft vijf verdachten aangehouden in een gerechtelijk onderzoek naar de in- en uitvoer van cocaïne in de haven van Antwerpen. Dat bevestigt het parket. De verdachten, vijf mannen tussen de 19 en 53 jaar, werden door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen gearresteerd bij een tussenkomst in een loods in Aartselaar.

Lees alles over de drugsoorlog in Antwerpen in onze dossiers.

De havendiensten, de douane en de FGP slaagden er maandagavond in om op de beruchte MPET-kaai 1742 een lading cocaïne van zo’n 982 kg in beslag te nemen. De handelswaar was verdeeld over verschillende sportzakken, volgens de bekende ‘rip-off’-methode. De FGP Antwerpen voerde naar aanleiding van deze inbeslagname een tussenkomst uit in een loods op de Boomsesteenweg in Aartselaar, waarbij vijf personen werden gearresteerd.

Die verdachten, waaronder drie Belgen, een Nederlander en een Moldaviër, werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Hij besliste om hen aan te houden op verdenking van ‘poging bezit verdovende middelen in vereniging’. Vrijdag zullen ze voor de raadkamer verschijnen. Het onderzoek wordt verdergezet door de FGP onder leiding van de onderzoeksrechter.

Recordvangsten

Het wordt steeds duidelijker dat de Antwerpse haven meer en meer een importroute voor cocaïne wordt dan ze voorheen al was. Halverwege vorige maand liet de douane al weten dat er van januari tot en met juni al 21 procent meer drugs in beslag was genomen dan in dezelfde periode in 2022. Bovendien werd die hoeveelheid de afgelopen weken aardig gespekt door een paar grote drugsvangsten.

Zo werd op 6 juli een lading van 2,14 ton ontdekt die verstopt zat tussen een deklading bananen in een container uit Ecuador. Exact tien dagen later, op 16 juli, werd een recordvangst gedaan van bijna 7 ton, opnieuw op kaai 1742. En opnieuw zat de handelswaar verstopt tussen een lading bananen uit Ecuador. Tot slot kon in diezelfde week elders ook nog een lading cocaïne van 2,4 ton onderschept worden. Daarbij deed de politie een inval in een loods op de Kieldrechtsebaan in Beveren, waarbij ook vijf verdachten tussen de 29 en 46 jaar gearresteerd werden.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.