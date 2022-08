Opnieuw twee verdachten gearresteerd in appartementencomplex Bredastraat waar schoten werden gelost

“Gisterenavond, rond middernacht, waren twee mannen hier het terrein opgelopen omdat ze wilden binnendringen in het appartement van de verdachte,” de buurtbewoonster die aan het woord is verwijst met ‘verdachte’ naar de 34-jarige Kurt V. die maandagavond gearresteerd werd nadat er minstens één schot was gelost op de binnenplaats van het complex. “Die mannen zijn meteen gearresteerd omdat een buurvrouw ze over een muur zag klimmen en de politie waarschuwde.”

Of de heren effectief het appartement van Kurt V. probeerden binnen te dringen, kon niet bevestigd worden, maar het is dus de vraag of de aanwezigheid van de twee heren verband houdt met het incident van maandagavond. Toen hoorden enkele buren iemand roepen ‘Schiet dan, schiet dan!’ waarna niet veel later enkele schoten weerklonken. Twee mannen vluchtten nadien de binnenplaats uit en de straat op. Niet veel later zeeg er een 46-jarige man neer op het De Coninckplein, vermoedelijk met steekwonden in zijn rug, waarna hij overleed. De politie onderzoekt of de twee incidenten aan elkaar gelinkt zijn.