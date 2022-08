Opnieuw schietpartij in buurt van Centraal Station Antwerpen, al derde incident op vier dagen

Deurne Brand in Kasteel Boekenberg niet aangesto­ken

De brand in het kasteel in het Boekenbergpark is niet opzettelijk aangestoken. Dat blijkt uit de eerste bevindingen van het gerechtelijk labo en de branddeskundigen. Er wordt uitgegaan van een accidentele brand. De brandweer is nog ter plaatse gebleven tot vrijdagnacht 2 uur om de laatste smeulbrandjes te blussen. Een aannemer zal nu het erg instabiele gebouw moeten stutten.

13 augustus