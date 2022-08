Opnieuw samenwerking tussen stad Antwerpen en scholen op gebied van sportinfrastructuur

Concreet gaat om de volgende scholen: Sint-Ludgardis in Antwerpen, Sint-Ludgardis Belpaire in Antwerpen, H. Pius X-instituut op het Kiel, GO! Basisschool Plantijntje, BGSO! Het Laerhof in Merksem, KNMC Groenendaal in Merksem, Sint-Ludgardis Campus KVO in Merksem, GO! Koninklijk Atheneum Berchem en Onze-Lieve-Vrouw Pulhof in Berchem.