Opnieuw onderzoek naar ex-zangcoach Studio 100 die in opspraak kwam wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag

De krant ‘De Morgen’ bracht afgelopen weekend aan het licht dat zangcoach K.A. in 2018 aan de deur was gezet door Studio 100. Hij was destijds de bezieler van het koor van Studio 100, maar moest opstappen na beschuldigingen van grensoverschrijdend seksueel gedrag. De man zou jarenlang meisjes uit het koor hebben benaderd met flirterige sms’jes en het zou soms ook tot seksuele contacten zijn gekomen.

Studio 100 voegde aan zijn ontslagbrief een addendum toe waarin de man beloofde niet meer in het koorcircuit of met minderjarigen te zullen werken.

Zangcoach K.A. ging daarna toch aan de slag bij The Singing Factory, waar hij de muziek schreef voor de nieuwe musical ‘Kamp Delta’, die dit najaar in première gaat. Volgens zijn advocate, Anne-Marie Laureys, werkt muziekcoach A. daar enkel als componist en zou hij niet in contact komen met jongeren. Nochtans was hij volgens The Singing Factory wel aanwezig bij de audities.