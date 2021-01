Opnieuw melding van te grote bijeenkomst in synagoge waar eerder al 77 mensen werden betrapt: politie start onderzoek

AntwerpenDe Lokale Politie van Antwerpen is vanochtend op onderzoek uitgegaan in de synagoge in de Van Spangenstraat achter het Mediaplein in Antwerpen. Rond half 9 zouden ze een melding hebben gekregen dat meer mensen aanwezig waren dan de toegelaten 15. Of het gaat om een gezamenlijke gebedsviering is nog niet duidelijk, maar het is wel al de tweede keer dat de politie de synagoge in het vizier krijgt.