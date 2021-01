Opnieuw melding van te grote bijeenkomst in synagoge: 37 mensen geverbaliseerd

AntwerpenDe Lokale Politie van Antwerpen is vanochtend op onderzoek uitgegaan in de synagoge in de Van Spangenstraat achter het Mediaplein in Antwerpen. Rond half 9 zouden ze een melding hebben gekregen dat meer mensen aanwezig waren dan de toegelaten 15. Uiteindelijk werden er 37 mensen geïdentificeerd en geverbaliseerd. Het is al de tweede keer dat de politie de bewuste synagoge in het vizier krijgt .

Rond half 9 vanochtend meldde iemand bij de politie dat er veel volk binnenging in een pand aan de Van Spangenstraat. “De politie heeft dat zelf ook vastgesteld maar werd niet binnengelaten,” vertelt woordvoerder Wouter Bruyns. “Toen we uiteindelijk toestemming kregen van het parket om het pand te betreden, besloten de aanwezigen om ons toch vrijwillig toegang tot het gebouw te verschaffen en konden we vaststellen dat er meer volk aanwezig was dan de 15 toegelaten personen. We proberen ons een beeld te vormen van de situatie en de context, maar gezien de bijeenkomst niet toegelaten is door de coronamaatregelen zal de politie een PV opstellen.”

Uiteindelijk werden er 37 meerderjarige mensen geïdentificeerd die allemaal een proces-verbaal ontvingen. Ook was er een paar kinderen aanwezig in het gebouw. Volgens de politie is de interventie zeer rustig verlopen.

Omdat het nog sabbat is, kon de woordvoerder van de joodse gemeenschap in Antwerpen nog niet reageren. Door de sabbat daagde ook nog niemand van de joodse gemeenschap op in het testdorp van Antwerpen waar het vandaag rustig is. Ruim 6.000 mensen hebben een oproepingsbrief gekregen, ongeveer 1.000 mensen hebben zich ingeschreven om een test te laten doen.

Op zaterdag, 26 december legde de politie ook een bijeenkomst stil in dezelfde synagoge. Toen waren er zo’n 47 volwassenen en 30 kinderen aanwezig. Dat was in strijd met de maatregel dat er momenteel maximaal 15 mensen tegelijkertijd aanwezig mogen zijn in een gebedshuis. Advocaat David Braun, die in de bres sprong voor de joodse gemeenschap, maakte destijds het argument dat die regel enkel geldt voor erediensten, maar niet voor individuele aanwezigheden.