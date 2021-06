Opnieuw kindje gevonden in Antwerpse vondelingenschuif

Antwerpen Tien gram zwaar, 50 miljoen dollar waard: “Voor deze diamant zal gevochten worden”

17 juni Hij weegt 10 gram, is 39,34 karaat en heeft een helderblauwe kleur. Het is tevens een van de zeldzaamste diamanten die ooit in de Zuid-Afrikaanse Cullinan-mijn gevonden werd. Eens geslepen, zal de blauwe steen voor een geschatte waarde tussen de 50 en 70 miljoen dollar over de toonbank gaan. Alvorens het blauwe wonder naar Dubai, Hongkong en New York trekt in afwachting van de veiling in juli, maakt hij deze week zijn eerste stop in ‘diamond city’ Antwerpen: “Deze steen is miljoenen jaar oud. Ouder dan het leven op deze planeet, ouder dan de dinosaurussen. ”