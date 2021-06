Opnieuw kindje gevonden in Antwerpse vondelingenschuif: “Heel emotioneel intens moment”

Enkele weken geleden werd een baby’tje, dat de schuilnaam ‘Finn’ kreeg, gevonden in de vondelingenschuif in de Helmstraat in Antwerpen. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) is de wettelijke voogd van het kindje, en laat weten dat het kindje gezond en wel is: “Finn wordt professioneel omringd met de beste zorg.”

“Enige tijd geleden werd deze rakker bij Moeders voor Moeders in de vondelingenschuif gelegd”, schrijft de Antwerpse burgemeester op zijn Facebookpagina bij een foto van hem met de kleine Finn in zijn armen. “De mama kwam zich daarna helaas niet melden. Ze blijft heel welkom om dat alsnog te doen. Voorlopig ben ik de voogd van dit kleine wonder”, klinkt het.

Het zijn de dochters van De Wever die de baby de naam Finn hebben gegeven. “Welkom nieuwe Antwerpenaar, en weet dat je liefdevol bent ontvangen in onze stad”, aldus de burgemeester. De Wever is als wettelijke voogd aangesteld omdat hij naast het burgemeesterschap sinds 2019 eveneens hoofd van de OCMW-raad is.

De Wever blijft voogd totdat de biologische ouders van Finn geïdentificeerd worden. Moest dit niet het geval zijn, gaat er een adoptieprocedure van start. Indien de ouders van Finn wel opduiken, moeten die een gerechtelijke procedure ondergaan. “Dit is al het derde kindje in het voogdijschap van Bart”, klinkt het bij zijn kabinet. “Om de privacy en het welzijn van Finn te waarborgen, kunnen we niet veel details prijsgeven. Wel kunnen we bevestigen dat Finn professioneel omringd wordt met de beste zorg.”

“Emotioneel intens moment”

“Het kindje is een paar weken geleden in de vondelingenschuif terechtgekomen”, vertelt Monique Verdickt van vzw Moeders voor Moeders aan HLN LIVE. “De exacte datum kan ik niet zeggen. Het kindje is in goede gezondheid. Het is een nacht bij ons gebleven. We hebben de dokter verwittigd, die het kindje kwam nakijken. Hij gaf een ‘oké’. De dag nadien is het overgedragen aan de voogd, in dit geval burgemeester Bart De Wever.”

“Het is beter voor de moeder om even te wachten om het bekend te maken. De moeder kon op haar stappen terugkomen en dat kan ze nog altijd”, luidt het. “Vandaar dat we het discreet willen houden. Normaal gezien wachten we tot het einde van het jaar om te verwittigen. De burgemeester heeft er nu anders over beslist.”

“Normaal gezien was de voorzitter van het OCMW de voogd van de gevonden kinderen, maar dat is veranderd. Nu is de burgemeester de voogd. Het kindje wordt overgebracht naar de kribbe van de stad Antwerpen, daar verblijft het tot er kandidaat-adoptieouders gevonden zijn. Het is het eerste kindje dit jaar”, klinkt het.

“Het is een emotioneel intens moment. Een kind vinden is niet evident. Het is zeer speciaal. We zijn altijd heel blij, zeker als je weet dat er onlangs een dood kindje gevonden is aan de grens. Maar het is wel een dubbel gevoel, want ergens zit er thuis een moeder die haar kindje heeft achtergelaten. Misschien te wenen of in erbarmelijke toestanden. We hebben daar geen zicht op. De moeder heeft zes maanden de tijd om op haar beslissing terug te komen. Als ze niet terugkeert, dan mag het kind bij de pleegouders blijven en worden het de adoptieouders.”

Arthur

In 2019 werd baby Arthur in de hal van een flatgebouw aan Grote Koraalberg in Antwerpen gevonden. Hij kon herenigd worden met zijn moeder. De Poolse poetsvrouw moest voor de correctionele rechtbank verschijnen. Haar advocaat pleitte dat ze niet van het bestaan van de vondelingenschuif afwist. Uiteindelijk kwam de vrouw er ongestraft vanaf.

18 vondelingen

Dan was er in 2019 ook nog vondeling Johannes. Hij was het enige kindje dat in dat jaar in de vondelingenschuif gevonden werd. Een jaar eerder werd er een recordaantal van vier kindjes in de Helmstraat in Borgerhout teruggevonden: Lou, Jef, Marianne en Lore. Sinds de oprichting van de schuif in 2000, werden er een totaal van 18 kindjes te vondeling gelegd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.