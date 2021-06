Opnieuw geurhinder in Antwerpen: moeilijke zoektocht naar precieze oorzaak

De voorbije maanden gebeurde het al meer dat er flink wat meldingen kwamen over geurhinder in Antwerpen en zaterdag is dat opnieuw het geval. Zowel in de Antwerpse binnenstad als aan de rand is er sprake van een vreemde geur. “De Brandweer Zone Antwerpen heeft al een 12-tal meldingen gekregen", zegt woordvoerster Marie De Clercq. “Maar ook op sociale media komen er heel wat berichten. Wij gaan bij elke melding ter plaatse om te meten of er eventueel gevaar is, maar dat is voorlopig niet het geval. We nemen wel elke melding serieus.”