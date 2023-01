Opnieuw file op Antwerpse Ring door werken aan viaduct Merksem: 20 minuten aanschuiven, Liefkenshoektunnel tolvrij gemaakt

basketbal top division 1 Antwerp Giants 2 zeker van behoud en ticket voor top vier na 90-95-ze­ge tegen Melsele

Antwerp Giants 2 is zeker van het behoud in Top Division 1. Door de 90-95-zege tegen Melsele is het ook zeker van een plaats bij de top vier. In de tweede competitieronde komt de ploeg van coach Luc Smout uit tegen de top vier van de andere reeks.

24 januari