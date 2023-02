Opnieuw fietsenwinkel met gestolen tweewielers gesloten in Berchem: politie arresteert ijverige dief

Het wijkteam van Berchem merkte zaterdag een man op die goed gekend is bij de politie, onder meer voor het stelen van fietsen. “Een plaag in de stationsomgeving in Berchem”, aldus Willem Migom van de Antwerpse politie. “De man was in het bezit van een fiets die niet van hem bleek te zijn. Meer nog, de fiets was gestolen en de man werd gearresteerd. Bij hem thuis werden nog twee gestolen fietsen aangetroffen, alsook fietsattributen, zoals een fietszak, fietspompen en een slijpschijf.”