Opnieuw ‘digitale’ wegpiraat gespot: TikTokker post filmpjes waarop hij met 230 kilometer per uur over snelweg racet

AntwerpenEen ongeluk komt nooit alleen. Nadat de jonge I.V.H. uit Meerhout de mist in ging door zijn levensgevaarlijke rijgedrag en autostunts te etaleren op sociale media is nu een tweede ‘digitale’ wegpiraat opgedoken. Het gaat om een jonge man die op zijn TikTok-account filmpjes post van zichzelf en zijn Mercedes terwijl hij met snelheden van soms wel 230 per uur over de snelweg raast. Opvallend detail: op één van zijn filmpjes is zijn nummerplaat goed zichtbaar.

“Me driving normal.” staat geschreven boven een van zijn filmpjes terwijl de jonge chauffeur aan 170 km/u alle andere auto’s op de autosnelweg voorbij vliegt. Vervolgens pant de camera naar rechts en toont het filmpje een kleine persoon, mogelijk een kind, die zich paniekerig lijkt vast te klampen aan de passagiersstoel. “My passenger”, staat er dan. Dat laatste stukje is in de video gemonteerd en het is duidelijk dat de man niet echt een kind naast zich heeft zitten, maar het toont wel aan dat hij zich bewust is van de snelheden die hij met zijn Mercedes haalt.

Op een tweetal andere filmpjes is rapmuziek te horen waarin een neerslachtig klinkende artiest klaagt over verloren gegane liefde en hartzeer. Gelijktijdig is ook in die filmpjes weer hetzelfde dashboard zichtbaar met dezelfde kilometerteller die vlotjes over de 180 kilometer per uur gaat. De auto’s op de andere rijvakken schieten aan duizelingwekkende snelheden voorbij. Het tafereel doet denken aan een achtbaanritje, alleen is het gevaar hier aanzienlijk reëler.

Volledig scherm Met topsnelheden van 245 km/u toont de chauffeur de limieten van zijn wagen. © rv

Nummerplaat gefilmd

Het is niet altijd helder op welke snelwegen de wegpiraat met enige regelmaat de geluidsbarrière lijkt te doorbreken. Op een van zijn filmpjes scheurt hij met 230 kilometer per uur op de E313 ter hoogte van Herentals terwijl op een andere opname duidelijk wordt dat hij zich op de Antwerpse Ring begeeft. Nog elders is te zien dat hij langs het Nieuw-Zuid in Antwerpen rijdt, hoewel hij zich daar wel aan de snelheidslimiet lijkt te houden.

De man ziet duidelijk geen graten in zijn rijgedrag. Enkel al het feit dat hij dergelijke filmpjes post op zijn TikTok-account suggereert dat hij trots is op zijn snelheidsprestaties. Ook is in de meeste posts zijn gezicht goed herkenbaar. Een detail waar de chauffeur duidelijk niet twee keer bij heeft nagedacht, is het feit dat op een van zijn filmpjes niet enkel zijn auto, maar ook zijn volledige nummerplaat goed herkenbaar is.

Onderzoek gestart

De getuige die maandenlang informatie verzamelde tegen snelheidsduivel I.V.H. uit Meerhout kreeg meermaals van de politie te horen dat, om voldoende reden te hebben voor een politieonderzoek, de dader op heterdaad betrapt moest worden. Echter, op basis van dergelijke filmpjes, die gepaard gaan met informatie die de overtreder identificeerbaar maken, kan uiteraard wel meteen een onderzoek gestart worden.

Ondertussen zit alle informatie bij de federale gerechtelijke politie. Die zijn een onderzoek gestart naar de hardrijder. Met behulp van de informatie en bezwarende elementen in de filmpjes is er een goede kans dat de man geïdentificeerd en aangehouden zal worden.

