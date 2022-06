Opnieuw 200 bieren proeven op de Groenplaats tijdens 21e Bierpassieweekend

Begin juli verandert de Groenplaats in Antwerpen in een paradijs voor bierliefhebbers. Het plein wordt gevuld met antieke togen van 28 brouwerijen. Organisator Ben Vinken is geen onbekende in de bierwereld. Ben is de uitgever van het Bierpassie-magazine, alsook de auteur van negen boeken over bier. Ter voorbereiding van het Bierpassieweekend voorzag hij elk van de 200 geschonken bieren van een persoonlijke proefnotitie, het resultaat van 23 jaar bierproeven met zijn professioneel Bierpassie-proefpanel. Tijdens het Bierpassieweekend signeert Ben zijn boeken in de Belgian Beer Sommelier Bar.