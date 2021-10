Opmerkelijke carrièreswitch: Antwerpse rapper Soufiane Eddyani gaat nu sfeerhaarden verkopen

AntwerpenSoufiane Eddyani, bekend van tophit ‘God vergeef me’, kondigde op mediakanaal TikTok groot nieuws aan zijn 14.000 volgers aan. De Antwerpse rapper staat vanaf nu in zijn nieuwe zaak ‘House Of Flame’ waar hij elektrische sfeerhaarden zal verkopen.

“Zeg nu eerlijk, wie had ooit gedacht dat Soufiane in het hartje van Antwerpen een zaak zou openen”, spreekt hij in de derde persoon op zijn filmpje. “Ik had het nooit verwacht. Ik was met muziek bezig, maar nu zijn we beginnen ondernemen en een nieuwe richting uitgegaan.”

In de video geeft hij een rondleiding in zijn nieuwe zaak op de Rubenslei 2: “Voilà. We zijn gespecialiseerd in elektrische sfeerhaarden. We zijn pas nieuw, en nu al actief over heel België”, gaat hij verder. “Kom langs in de showroom, dames en heren. En er is meer: we gaan een sfeerhaard ter waarde van heel veel geld gratis weggeven aan een van onze volgers.”

Of dit ook het einde van zijn carrière als rapper betekent, is nog even afwachten. Ook op Instagram werd het filmpje al 17.000 keer afgespeeld.

