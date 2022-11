Oplichter die paard van topruiter Ludo Philippaerts verkocht, gestraft met twaalf maanden cel

Malle/AntwerpenPatrick S. is woensdag veroordeeld tot twaalf maanden cel en 8.000 euro boete. De correctionele rechtbank van Antwerpen vond het bewezen dat hij zich onvermogend had gemaakt, omdat hij de bekende ex-springruiter Ludo Philippaerts geen schadevergoeding wilde betalen. De beklaagde had hem veertien jaar geleden opgelicht bij de verkoop van het toppaard Amaretto d’Arco dat intussen al overleden is.

Ludo Philippaerts en Patrick S. kochten in 2002 het paard Amaretto d’Arco voor 17.000 euro. Het dier werd gestald in de toenmalige stoeterij van de beklaagde in Malle. Zes jaar later vernam Philippaerts dat het paard zonder zijn medeweten verkocht werd aan een Amerikaanse fokkerij. Die had 1.450.000 euro neergeteld voor Amaretto d’Arco, terwijl Patrick S. voorhield dat hij slechts enkele honderdduizenden euro’s had gekregen.

Schadevergoeding van 725.000 euro

Philippaerts voelde zich bedrogen en diende klacht in. Patrick S. werd zowel in eerste aanleg als in beroep veroordeeld tot een schadevergoeding van 725.000 euro, de helft van het bedrag dat hij voor het paard ontvangen had. Philippaerts heeft nog altijd geen cent gekregen. Na het arrest van het hof van beroep had Patrick D. de aandelen van zijn vennootschap overgedragen aan zijn kinderen en werd zijn oudste dochter zaakvoerster.

Patrick S. beweerde dat hij onvermogend is en geen enkele functie meer uitoefende in de paardensport. Philippaerts geloofde daar niets van en diende klacht in wegens bedrieglijk onvermogen. Hij vorderde van Patrick S. en zijn dochters 1.016.000 euro schadevergoeding (725.000 euro plus intresten en 25.000 euro moreel en materieel).

De rechtbank vond de feiten woensdag bewezen en kende Philippaerts een schadevergoeding van één euro provisioneel toe. Naast Patrick S. werden ook twee van zijn dochters mee veroordeeld. Zij moeten ieder een boete van 8.000 euro betalen, waarvan de helft met uitstel.

