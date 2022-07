Opgevoerde bromfiets haalt 100 kilometer per uur

De motards van de verkeerspolitie merkten tijdens de voormiddag een brommer op die veel lawaai maakte. Ter hoogte van de Waaslandtunnel konden ze het voertuig onderscheppen. “Omdat er een vermoeden was dat de klasse A bromfiets opgedreven was, werd deze op de curvometer geplaatst. Daar haalde het voertuig een snelheid van meer dan 100 kilometer per uur! De brommer bleek ook niet geldig verzekerd en werd in beslag genomen”, zegt Willem Migom van politiezone Antwerpen.