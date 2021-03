Opgepakte drugsspeurder in Operatie Sky moet in gevangenis blijven

D.L. maakt deel uit van het Drugs Ondersteunings Team (DOT) van de Antwerpse lokale politie. Hij wordt ervan verdacht vertrouwelijke gegevens doorgespeeld te hebben aan contacten in het drugsmilieu. Het parket onderzoekt of hij daarvoor is betaald. In dat geval is er sprake van actieve corruptie.

De advocaten van D.L., Peter Verpoorten en Mieke Denissen, overleggen nog met hun cliënt of beroep wordt aangetekend tegen de verlenging van de opsluiting. D.L. is opgesloten in een gevangenis buiten Antwerpen. In het arresthuis in de Begijnenstraat zitten namelijk drugsdealers die door het optreden van het DOT-team van D.L. in de cel zijn geraakt. De politieman was zelf niet aanwezig op de raadkamer. Hij zit nog in quarantaine in de gevangenis.