Opgelet: Voetgangerstunnel gaat week helemaal dicht vanaf 25 april (dag na de 10 Miles)

Mortsel Wagen belandt in gevel van Marek (47): “Ik heb schrik om op die plek te slapen”

Een bestuurder is maandagnacht in Mortsel tegen geparkeerde wagens gecrasht. Een van die auto’s kwam terecht tegen de gevel van Marek Hudzik (47). “Ik werd wakker en zag een auto op twee meter van mij. De vloer was bezaaid met brokstukken.”

17:30