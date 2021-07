Operatie Sky: politie vindt 500.000 euro, drugs en wapens bij familie achter Hotdog Factory

Antwerpen ZOO Antwerpen lanceert nieuwe musical ‘Obaia’

14 juli ZOO Antwerpen pakt uit met een nieuwe musical in de Koningin Elisabethzaal. In het voorjaar van 2022 zal OBAIA de hele familie meenemen op een wonderlijke reis. Het is een totaalbeleving waarin een inspirerend verhaal tot leven komt met hemelse muziek, zang en dans in een magisch decor. Tickets zijn nu al te koop en een bezoek aan ZOO Antwerpen is inbegrepen in het musicalticket.