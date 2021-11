Operatie Sky. Bende van 6 miljoen euro opgerold: “Brandwacht brutaal in elkaar geslagen bij uithaling van 476 kilo cocaïne”

Zandhoven Simone (85) heeft nieuwe eigenaar gevonden voor haar 600 beren: “Ze blijven allemaal samen”

Het is zover: Simone Schoofs (85) uit Zandhoven heeft een overnemer gevonden voor haar indrukwekkende collectie van meer dan 600 teddyberen. Simone vertelde twee weken geleden in onze krant dat ze een nieuwe thuis zocht voor haar oogappels, omdat ze in haar assistentiewoning geen plaats meer had. Die nieuwe thuis vinden de beren bij Marc Zwaenepoel uit Merksem. “Een groot berenliefhebber, we hebben dit akkoord vanuit ons hart gemaakt”, aldus Simone.

22 november