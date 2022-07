Operatie ‘Fort to Port’: Antwerpen verwacht militair materieel uit de Verenigde Staten

Het transport past binnen ‘Fort to Port’. Dat is een steunoperatie voor de rotatie van militair materieel, die door de Verenigde Staten wordt geleid. In dat kader zal de komende dagen - concrete informatie wordt bewust niet gegeven - heel wat uitrusting, die is toegewezen aan een zogenaamd ‘Armoured Brigade Combat Team’, aankomen in de haven van Antwerpen. Van daaruit gaat het naar Polen, waar de Verenigde Staten de oostflank van de NAVO versterken. De levering moet bondgenoten in de regio geruststellen en potentiële tegenstanders afschrikken tegen agressie.