Operagebouw krijgt nieuwe verlichting

Antwerpen Stad wil nijpend tekort in buitenge­woon onderwijs aanpakken met extra ondersteu­ning voor leerkrach­ten in gewoon onderwijs

Stad Antwerpen start met een netoverschrijdend project om Antwerpse scholen en leerkrachten te ondersteunen bij het opnemen van extra zorg voor leerlingen met specifieke behoeften. Door capaciteitstekort in het buitengewoon onderwijs loopt immers een groeiend aantal van deze leerlingen school in het gewoon onderwijs. Het project werd al opgestart in twee basisscholen, nu wordt het project ook uitgebreid naar meerdere scholen.

11:14