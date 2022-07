Openstaande boetes en rood licht negeren: verkeerscontroles op Linkeroever

Schoten/Wijnegem 665 bezwaren tegen nieuwe vergunning asfaltcen­tra­le: “Als die constant mag blijven draaien, kan je door stank niemand meer in tuin ontvangen”

Van de provincie heeft asfaltcentrale Colas Noord een nieuwe vergunning gekregen voor haar activiteiten langsheen het Albertkanaal aan de kant van Wijnegem. De voorwaarden daarvan zijn niet naar de zin van buurtbewoners uit Schoten, die hevige last ondervinden. Het actiecomité Asfalt heeft woensdagmorgen 665 bezwaarschriften ingediend bij de gemeente. Het Schotens gemeentebestuur, dat ook in beroep is gegaan, zal die overmaken aan het Vlaams gewest.

