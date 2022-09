Openluchtfestival Ampere valt in het water: “De geplande afterparty ín de club gaat wel gewoon door”

Moeder natuur

“Met pijn in het hart moeten we Ampere Free Open air annuleren”, klinkt het bij de club. “Met temperaturen onder vijftien graden en hoge kans op regen, zien we geen optie meer in een openluchtfestival. We hebben de afgelopen weken hard gewerkt om een kwalitatief evenement op poten te zetten in een unieke stadsomgeving met internationale artiesten en lokale helden, maar moeder natuur besliste daar anders over.”