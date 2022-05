Openingsfeest voor eerste deel park Gedempte Zuiderdokken

Antwerpen Greenpeace roept Antwerpen op om zeecruise­sche­pen uit binnenstad te weren

Vrijwilligers van milieuorganisatie Greenpeace hebben zondag actie gevoerd aan de nieuwe cruiseterminal op het Steenplein in Antwerpen. Ze vinden dat zeecruiseschepen uit de binnenstad geweerd moeten worden, omdat ze veel uitstoot van CO2 en fijn stof veroorzaken. Verder pleiten ze voor een verdere uitbouw van walstroominstallaties. Die boodschap staat ook in een open brief, gericht aan het stadsbestuur.

15:16