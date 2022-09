Openingsfeest DAKkan geannuleerd wegens slecht weer

Antwerpen telt 3.000 voetbalvelden of 1,5 miljoen vierkante meter aan onbenutte platte daken. In tijden van klimaatopwarming bieden ze nieuwe opportuniteiten. Denk daarbij aan: vergroening, wateropvang, alternatieve energie of voedselproductie. Om dit alles in de kijker te zetten vindt voor de derde keer het dakenfestival DAKkan plaats op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 september. Tijdens ‘het hoogste festival van ‘t stad’ kunnen bezoekers op zo’n 50 daken in de stad genieten van cultuur en het uitzicht én inspiratie opdoen over groene en klimaatrobuuste daken.