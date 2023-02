Op stap met de kinderen: wandelen over de zandvlakte op Linkeroever

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van wandelen met de kids. De krokusvakantie zit er bijna op en dat is hét moment om op ontdekking te gaan. Zo wandel je over de zandvlakte op Linkeroever, waar de natuur zijn gang gaat.

Start- en aankomstplaats: Antwerpen Linkeroever, 5,64 km Meer wandel- en fietsroutes via RouteYou vind je in ons dossier.

Linkeroever bestond aanvankelijk uit polders en het gebied overstroomde in het verleden dan ook geregeld. Vanaf de zestiende eeuw stond Linkeroever zelfs decennialang onder water omwille van militaire redenen. Pas in de negentiende eeuw voltooide men de volledige inpoldering van het gebied. Aan het einde van die negentiende eeuw ging men de vlakte systematisch ophogen om het stadsdeel te ontwikkelen. Op de vruchtbare polderklei werd een dikke laag zand gelegd afkomstig van baggerwerken in de Schelde en graafwerken in de dokken van de haven. Het landschap veranderde daardoor danig.

Volledig scherm De Middenvijver op de grens tussen Linkeroever en Zwijndrecht. © Kristof Pieters

Je vertrekt aan de Blancefloerlaan, bij de hoek met August Van Cauwelaertlaan voor een wandeling van een kleine 6 kilometer. Onderweg passeer je langs Middenvijver, Esmoreit, het Sint-Annabos en het Rot, waar je tot rust komt ten midden van het groen.

Middenvijver is het grootste open groengebied in Antwerpen. Het is één van de laatste delen van Linkeroever die opgehoogd werd. Op het eerste gezicht lijkt het een enorme monotone grasvlakte, maar wie de tijd neemt om het gebied te doorkruisen ontdekt meer. Het terrein is niet perfect vlak. Het heeft nog een uitgesproken microreliëf met duinachtige ophogingen. Vooral de randen van het gebied zijn droog en hebben zich ontwikkeld tot duinrietgrasland waarin onder meer duinsterretje groeit. In het midden van het gebied is er een drassige zone met grasland en een wilgen-berkenbosje.

Volledig scherm Het Rot op Linkeroever. © dirk laenen

Vervolgens wandel je noordwaarts richting het gebied Esmoreit. Dat vormt vandaag een verbinding tussen de recreatieve zone aan het strand van Sint-Anneke en het bos. Toen het Sint-Annekestrand in het begin van de twintigste eeuw een populaire plek werd, ontwikkelde dit gebied zich mee met tientallen vakantiehuisjes. De meeste hiervan zijn intussen allemaal terug verdwenen, op enkele uitzonderingen na. Ze staan eerder eenzaam in het landschap.

Verder in de richting van de Schelde ligt het Sint-Annabos, geklemd tussen de rivier en Esmoreit enerzijds en het natuurreservaat Blokkersdijk en het strand van Sint-Anneke anderzijds. In het bos richtten het Amerikaanse leger na de overgave van Duitsland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog hun ‘wachtkamp’ op. Dat kamp bestond uit 2.500 tenten, 500 gebouwen en zelfs cinema’s. Hier en daar in het bos zijn nog overblijfselen te vinden. Vanaf dat het kamp niet meer in gebruik was, werd het gebied beplant met vooral canadapopulieren. Het oostelijke deel kent meer variatie met onder meer beuk, Amerikaanse eik en paardekastanje. Het Sint-Annabos is een relatief recent bos waarin een spontane verjonging begint op te treden. Dit natuurlijke proces dreigt stopgezet te worden wanneer het Sint-Annabos gerooid wordt in functie van een werfzone voor een nieuwe tunnel onder de Schelde. Er komt nadien wel een nieuw bos met een grotere variatie in vegetatie en habitats.

Volledig scherm Oude foto van het Amerikaanse wachtkamp in het Sint-Annabos. © Laenen

Aan de westkant van het Sint-Annabos ligt het natuurreservaat Blokkersdijk. Dat laat je even links liggen en wandelt weer in de richting van de Charles de Costerlaan. Eenmaal je die bent overgestoken kom je in het Rot, dat voor een deel een dichtbegroeid bosgebied is langs de Rotbeek. Hier vind je verschillende vogels zoals de nachtegaal en de blauwborst. De rest van het Rot was oorspronkelijk ook bebost met verruigde struwelen, maar werd heringericht in functie van toekomstige werken op Linkeroever. In het Rot liggen drie waterplassen.De recentste en tevens de grootste legde men aan om de plaatselijke fauna rust en ruimte te geven tijdens de Oosterweelwerken even verderop. Je kan hier heel wat soorten eenden vinden.

Deze wandeling, samengesteld door Visit Antwerpen, vind je ook hieronder terug.

