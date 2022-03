Op stap met de Indiase gemeenschap tijdens Holi: “Deze dag draait om blijdschap en plezier”

Antwerpen/Schoten/Sint-Niklaas Atelier Co-Pains zet opmars verder en neemt bakkerij Toon De Klerck op 't Eilandje over: “Een hele uitdaging om de kwaliteit van de de beste broodbak­ker van België te evenaren”

Atelier Co-Pains zet de razende groei verder. Nadat het enkele weken geleden een achtste zaak opende in hartje Turnhout en er binnenkort nog twee openingen volgen, neemt het nu ook de zaak van Toon De Klerck op 't Eilandje over. Toon maakte op tien jaar tijd van zijn bakkerij een waar begrip in Antwerpen en omstreken. “Ik ga nu zelf zoveel mogelijk in de leer bij Toon, want de bedoeling is dat we de zaak verderzetten onder een nieuwe naam, maar met dezelfde kwaliteit”, zegt Serge Lamoral.

