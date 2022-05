Op pad met wagen ondanks rijverbod

Hoboken De Lijn voert per direct snelheids­ver­tra­ging in op tramlijnen 2 en 4

Gezien een aantal recente defecten op de sporen heeft De Lijn beslist om, uit voorzorg, vanaf vrijdag de trams op de lijnen 2 en 4, meer specifiek het gedeelte tussen Zwaantjes en de eindhalte Lelieplaats in Hoboken, aan vertraagde snelheid van 10 km per uur te laten rijden. De sporen op dit traject zijn in slechte staat.

6 mei