Op huizenjacht op ... Linkeroever: “Je hebt hier een ‘eilandgevoel’”

Antwerpen "Ik krijg elke dag 30 mails van studenten die op zoek zijn naar een kot": Antwerpen komt maar net toe met aantal koten

In Gent en Leuven wordt de kotenzoektocht van studenten alsmaar moeizamer, met veel meer gegadigden dan koten en studentenkamers die steeds duurder worden. In Antwerpen is het nog niet zo rampzalig, maar ook hier wordt de vraag stilaan groter dan het aanbod. Vorige jaren was er nog een comfortabel overschot op de Antwerpse kotenmarkt, nu komt de stad maar net toe met het aanbod aan koten. “Ik heb stress dat ik geen kot meer ga vinden”, aldus studente Ayla (22).

16:46