Op huizenjacht op… Hét Zuid: “Welkom in het Petit-Paris van de Koekenstad”

Antwerpen Filmpje van leerkracht die leerling hardhandig tegen de grond werkt gaat viraal, toch nemen leerlingen het voor hem op

Op sociale media gaat een filmpje rond van een leerkracht die een leerling hardhandig aanpakt. Het incident gebeurde gisteren in het Pius X instituut in Antwerpen. Volgens de directeur worden gesprekken gehouden met de betrokkenen en wordt er nagedacht over verdere stappen. Verschillende leerlingen betuigen intussen steun voor de betrokken leerkracht: “Hij is altijd een vertrouwenspersoon geweest.”

0:22