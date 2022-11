Op huizenjacht in ... het Groen Kwartier: “Een huis met vier slaapkamers voor 350.000 euro”

Deurne 1.500 klanten in plaats van 600 tegen middaguur bij grote uitverkoop Makro Deurne: “Overname of niet, Makro heeft vandaag toch goede zaken gedaan”

Een parkeerplek vinden op de parking van de Makro in Deurne was woensdagochtend een uitdaging. Dat was natuurlijk te verwachten toen het concern aankondigde vandaag een grote stockuitverkoop te houden in afwachting van een mogelijke overname. Voor kortingen tot 20 procent willen klanten al eens een omweg maken. Toch maken sommigen van die klanten zich ook wel zorgen om zo’n overname. “Een paar jaar geleden zagen wij al het begin van het einde”

16 november