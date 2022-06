Op huizenjacht in... de wijk Nieuw Zuid: “België gaat van rampzalig naar geniaal qua architectuur, en daar heeft Nieuw Zuid een rol in”

AntwerpenOp zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week: de wijk Nieuw Zuid in Antwerpen. “We doen niet enkel aan gevelarchitectuur: elk appartement is mooi en leefbaar.”