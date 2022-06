Op huizenjacht in...Beringen: “Groene, bruisende gemeente die zelfs het hart van de Antwerpenaar verovert”

Beringen is, na Hasselt en Genk, de derde grootste gemeente in Limburg. Zo’n 46.000 inwoners vertoeven er, verdeeld over de vier deelgemeenten Beringen-centrum, Beverlo, Koersel en Paal. “Iedereen kan hier perfect aan de drukte van de stad ontsnappen, maar toch van tal van troeven genieten”, vertelt Yens Vanesch, vastgoedconsulent bij Marc Swevers. “Denk aan verschillende recreatiegebieden zoals de Vallei van de Zwarte Beek, het Koersels Kapelleke of de Paalse Plas. Ook de BE-Mine site werd opgefleurd met een nieuwe shopping boulevard, inclusief gezellige restaurants, het duikcentrum Todi en de Avonturenberg waar je met je gezin kan wandelen of kan mountainbiken. Verder kreeg de gemeente recent nog een volledig vernieuwd stadscentrum, met nieuwe horecazaken die zullen volgen in de toekomst.”