Op bezoek in het nooddorp waar zeshonderd Oekraïense oorlogsvluchtelingen een jaar lang zullen wonen: “Belangrijk dat ze van hun privacy kunnen genieten”

De Vlaamse regering liep er oorspronkelijk niet warm voor, maar ondersteunt nu toch twee nooddorpen voor Oekraïense vluchtelingen in Mechelen en in Antwerpen. Een maand na de beslissing trekken morgen de eerste Oekraïners al in die laatste in. In voormalig woonzorgcentrum De Tol, waar tot nu toe zo’n 300 vluchtelingen tijdelijk verbleven, werden een aantal gezinnen geselecteerd op basis van de samenstelling: in elke woonunit is er plaats voor vier personen. Twee kinderen slapen in een kamer in een stapelbed, de ouders in een dubbel bed in de kamer daarnaast en de badkamer en keuken zijn van basisbenodigdheden zoals pannen, bestek en handdoeken voorzien.