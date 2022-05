Oosterweelwerken Schijnpoort starten op 9 mei

Borgerhout Ook Borgerhout heeft nu een eigen regenboog­ze­bra­pad: “En hopelijk niet het laatste”

Ook Borgerhout kan nu uitpakken met een eigen regenboogzebrapad. Deze verscheen gisteren in de Eliaertstraat aan de Turnhoutsebaan, pal in het centrum. Het bestuur wil zo aantonen dat iedereen welkom is in het district.

5 mei