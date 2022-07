Oosterweelwerf op rechteroever in hogere versnelling (toch zeker tot oktober): vooral buurt Schijnpoort en Sportpaleis ondervindt hinder

ANTWERPEN IN BEELD. Feesten in het Park! Festival­sei­zoen in hartje Antwerpen nu ook afgetrapt

Het festivalseizoen is nu ook officieel in het hartje van de Koekenstad afgetrapt. Met familie- en muziekfestival Linkerwoofer en het gratis stadsfestival Feesten in het Stadspark, weten jonge gezinnen zaterdagmiddag niet waar eerst heen te gaan. In het Stadspark kunnen muziekliefhebbers zicht bot vieren op dj-feestjes maar ook live artiesten als Mama’s Jasje, Camille en Gene Thomas. Voor de levensgenieters is er yoga, petanque, zumba, kinderdisco en workshops.

