‘Oostelijke Verbinding’ wordt ‘De Nieuwe Rand’: Vlaamse regering trekt mobiliteitsproject voor Antwerpse oostrand uit het slop

“De dagelijkse files en het vrachtverkeer van en naar de haven hebben een impact op de gezondheid van de inwoners en hun omgeving”, zegt Antwerps gouverneur Cathy Berx, die het proces begeleidt. “’De Nieuwe Rand’ heeft daarom enkele belangrijke doelen: veiliger, duurzamer en vlotter verkeer en een betere leefkwaliteit in een omgeving die beter bestand is tegen de klimaatverandering.”

Inspraak en co-creatie

“Het doel is om de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de regio te verbeteren”, legt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) uit. “Zo wordt onderzocht hoe de A12 en E313 beter kunnen maar ook of en hoe de mogelijke aanleg van de A102 en de Nx de mobiliteitsknoop zou kunnen aanpakken. Even belangrijk daarbij is het onderzoek naar sterkere openbaar vervoer-, fiets- en wandelnetwerken.” Ook thema’s als gezonde lucht, geluidsoverlast, natuur en landbouw komen aan bod, belooft de Vlaamse regering.