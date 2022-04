Ook zakenman Miguel Dheedene beroofd van peperduur horloge: beelden tonen hoe daders hem achtervolgen

Oostende/Antwerpen Man (39) riskeert voorwaarde­lij­ke celstraf voor dodelijke overdosis

Een 39-jarige Antwerpenaar van Wit-Russische origine staat in de Brugse rechtbank terecht voor zijn aandeel in een fatale overdosis in Oostende. Het parket vorderde een voorwaardelijke celstraf voor P.M.

14:08