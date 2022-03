Ook Port Of Antwerp twijfelachtig over sponsorcontract RAFC na aanstelling Marc Overmars als technisch directeur

Belangrijk agendapunt

Ook de Antwerpse ziekenhuisgroep ZNA zet de samenwerking met Royal Antwerp FC voorlopig stop. Na een rondvraag blijkt ook Port Of Antwerp de samenwerking te willen herevalueren. CEO van Port Of Antwerp - en tevens onafhankelijke bestuurder van RAFC- Jacques Vandermeiren: “Het spreekt voor zich dat dit een uiterst belangrijk agendapunt wordt. Het thema raakt mij als persoon en bedrijfsleider. Dit is een zeer belangrijk agendapunt en fundamenteel maatschappelijk thema, waar we als bestuurders een direct gesprek over wensen te houden. De dialoog hierover zal volgende week intern worden gevoerd op de Raad van Bestuur. Het is onze rol als bestuurders om dit hoog op de agenda te zetten. We zullen na deze Raad van Bestuur communiceren.”

RAFC gaf eerder toe een cruciale fout te hebben gemaakt in hun communicatie: “We hebben met Marc Overmars wel degelijk diepgaande gesprekken gevoerd over zijn periode bij Ajax en de zaken die daar gebeurd zijn. Het spreekt voor zich dat we duidelijk hebben gemaakt dat we in onze club een nultolerantie voeren en wat de gevolgen zijn als dat niet gerespecteerd wordt. We hebben met Overmars ook ondubbelzinnige contractuele afspraken hierover gemaakt. Met al onze medewerkers werd ondertussen uitvoerig overlegd. Hun welzijn staat centraal in onze werking. We hebben dan ook sinds jaren een gedragscode waarin heel nadrukkelijk is beschreven dat er in onze club geen plaats is voor ongepaste opmerkingen of gedrag.”