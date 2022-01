Ook op eerste soldendag opnieuw veel Nederlanders in Antwerpen: “Dankzij hen krijgt onze retail geen harde klappen te verduren”

Antwerpen Koppel uit Ekeren verwelkomt nieuwjaars­ba­by June: “Mijn water brak aan de feesttafel”

Nieuwjaarsbaby’s: ook in 2022 zijn er in Antwerpen weer een aantal geboren. Het eerste kindje zag om 1.21 uur het levenslicht in het Sint-Augustinusziekenhuis in Wilrijk. Enkele uren later was ZNA Jan Palfijn in Merksem aan de beurt. Daar werd om 5.44 uur de kleine June geboren. “We zijn in de wolken”, glunderen haar trotse ouders.

