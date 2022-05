Ook niet-Tesla-rijders welkom in snellaadstation in Luithagen-haven in Antwerpen

Antwerpen BINNENKIJ­KEN. Gloednieuw vijfster­ren­ho­tel Sapphire House van Marriott opent vandaag: “Geen enkele kamer is dezelfde”

Het heeft even geduurd - vijf jaar om precies te zijn - maar vandaag checken de eerste gasten in bij het nieuwe Sapphire House Antwerp, een Marriotthotel met vijf sterren in de Lange Nieuwstraat. Het hotel wil een uniek verhaal vertellen, met twee volledig plantaardige restaurants, Antwerpse verwijzingen achter elke hoek en zelfs een privédoorgang naar de Handelsbeurs. “Gasten in Sapphire House Antwerp maken deel uit van iets groters.”

17 mei