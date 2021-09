Ook Maria wisselt weleens van outfit: favoriete couturier van Koningin Mathilde kleedt beeld in Kathedraal aan

AntwerpenVanaf vandaag kunnen bezoekers het Mariabeeld van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen bewonderen in een creatie van couturier Edouard Vermeulen van modehuis Natan. Maria kreeg een nieuwe jurk naar aanleiding van het openingsweekend van het gerenoveerde ModeMuseum. “Een ode aan de universele vrouw en moeder”, aldus Vermeulen.

De creatie is geïnspireerd op de meest recente zomercollectie van Natan Couture. De jurk, met boothalslijn, is gemaakt uit een grote hoeveelheid stof om volume te kunnen geven aan jurk en mouwen. Edouard Vermeulen, de favoriete ontwerper van onder meer Koningin Mathilde, koos voor een smaragdgroene Shantung zijde, een nobele en luxueuze stof, vaak gebruikt in de haute couture. “De kleurkeuze is geen toeval. Groen symboliseert hoop, het brengt geluk en nodigt uit tot kalmte en rust”, aldus Vermeulen.

Spaanse Madonna

Eeuwenlang was de kleding van Mariabeelden in kerken in de Zuidelijke Nederlanden gebaseerd op de Spaanse hofmode uit de zestiende eeuw. Er werd daarom ook wel naar de aangeklede Maria gerefereerd als de ‘Spaanse Madonna’. Haar outfit bestond uit een volumineuze rok met daarover een lange mantel. Sindsdien is dit de typische stijl van de garderobe van het Mariabeeld in de meeste Antwerpse kerken.

Volledig scherm Mariabeeld van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen in een creatie van couturier Edouard Vermeulen van Natan. © Matthias De Boeck

In het verleden kregen de Mariabeelden giften van welvarende vrouwen, hoofdzakelijk waardevolle kledingstukken waaruit vervolgens kleinere outfits voor het beeld werden gemaakt. In de loop van de negentiende eeuw is deze traditie, in ieder geval in Antwerpen, volledig opgehouden te bestaan. Door de samenwerking met het huis Natan zal het Mariabeeld vanaf nu opnieuw te bewonderen zijn in eigentijdse mode, twintig jaar nadat Ann Demeulemeester het Mariabeeld van de Sint-Andrieskerk in een nieuw kleedje stak.

Bart Paepen, pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal: “Het is mooi om te zien hoe mensen bij Maria een plaats vinden om hun zorgen en hun verdriet, hun vreugde en hun dankbaarheid toe te vertrouwen aan een lieve moeder. Wij zijn blij dat haar schoonheid vandaag in een nieuw kleedje wordt gestoken.”

