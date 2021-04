Ook Antwerpse politie betrokken in zaak-El Kaouakibi: 40.000 euro betaald voor sociaal project

Futsal Rode Duivels Rode Duivels houden EK-kansen gaaf na 5-4 stuntzege tegen topper Italië

8 april De Rode Duivels Futsal hebben een schitterende 5-4 zege behaald tegen Italië. Dit resultaat tegen een Europees topland mag als een heuse stunt gezien worden. De ploeg speelde met volle overgave tegen de groepswinnaar. De Squadra leed voor het eerst puntenverliezen in de poule. Dinsdag werken onze landgenoten in Finland hun laatste kwalificatiewedstrijd af. Een gelijkspel in Helsinki kan volstaan om het EK 2022 te halen.