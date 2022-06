Ook Antwerpse parkeertarieven worden geïndexeerd

AntwerpenDe parkeertarieven in Antwerpen worden vanaf 3 oktober 2022 geïndexeerd met net geen 13%. Bovendien krijgt de lichtgroene tariefzone een parkeerduurbeperking van 3 uur en wordt ze uitgebreid. Daarnaast zullen bepaalde ondernemingen die voor het uitvoeren van werkzaamheden regelmatig in Antwerpen moeten zijn, een uitzonderlijke parkeervergunning voor één of meerdere tariefzones kunnen aankopen.

Vanaf 3 oktober 2022 worden de parkeertarieven in Antwerpen geïndexeerd, zowel voor parkeren op straat als in de publieke betaalparkings in beheer van de stad (parking Rijnkaai, parking Spoor Oost en parking Zuiderterras). De laatste indexering van die parkeertarieven vond plaats in januari 2020. De aanpassing zal zich baseren op de prognoses van het Federaal Planbureau, dat tussen begin 2020 en september van dit jaar rekening houdt met een inflatie van 12,76%. Het tarief in elke zone zal dus met dat percentage aangepast worden. Volgens dezelfde redenering zullen retributies voor wie niet of te weinig betaalt voortaan 44 euro bedragen.

De stad voert ook een wijziging door in de lichtgroene zones. Behalve voor wie een parkeervergunning voor bewoners heeft, is parkeren in die zones vanaf 3 oktober beperkt tot maximum 3 uur. Voorheen was dat 10 uur. Bovendien zal deze lichtgroene zone vanaf 3 oktober worden uitgebreid: een strook van de huidige donkergroene gebieden tussen de Leien en de Singel wordt dan lichtgroen. In dit gebied vinden bestuurders immers steeds op korte wandelafstand een publieke betaalparking waar ze langer dan 3 uur kunnen parkeren.

Parkeervergunning voor ondernemingen

Bepaalde ondernemingen of beroepscategorieën, die bijvoorbeeld op regelmatige basis werken uitvoeren in de stad, zullen vanaf 3 oktober een speciale parkeervergunning kunnen kopen voor één of meerdere tariefzones. Daarmee kunnen ze ook in zones met een parkeerduurbeperking langer dan 3 uur parkeren. De stad zal daarvoor rechtstreeks contact opnemen met de betrokkenen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.