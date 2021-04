Ooit nog van Napoleon, straks open voor grote publiek: binnenkijken in het paleis van een keizer, verstopt op de Antwerpse Meir

AntwerpenIedereen kent de Meir in Antwerpen als winkelstraat, maar weinig mensen weten dat er halverwege in de straat een statig paleis te vinden is. Ooit was het in handen van Napoleon Bonaparte, hield Leopold I er banketten in de spiegelzaal én diende het als buitenverblijf van tsaar Alexander I van Rusland. Vanaf volgende week kan het grote publiek het paleis uitzonderlijk bezoeken, maar wij mochten al eens proeven van de illustere grandeur van weleer.